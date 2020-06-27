Усик в пик коронавируса нарушил карантин. Фотофакт

Прославленный украинский боксер Александр Усик стал почетным гостем соревнований по конному спорту Equides Cup.

В разгар эпидемии COVID-19 в Украине Александр без маски и социального дистанцирования принял участие в награждении участников и вручил кубок победителю.

Отметим, что по состоянию на утро 27 июня в Украине официально подтверждены 42 065 случаев коронавирусной инфекции. Из них 948 были обнаружены за прошедшие сутки.

За 26 июня в стране COVID-19 диагностировали у 1109 человек. Больше тысячи новых больных за сутки до сих пор не было.

Суточная динамика заболевших COVID-19 / worldometers.info

Усик награждает победителей турнира Equides Cup LiliyaNedolya

Усик награждает победителей турнира Equides Cup LiliyaNedolya

Усик награждает победителей турнира Equides Cup LiliyaNedolya

Усик награждает победителей турнира Equides Cup LiliyaNedolya

Усик награждает победителей турнира Equides Cup LiliyaNedolya

Усик награждает победителей турнира Equides Cup LiliyaNedolya

Ранее Усик признался, что был не прав, призывая верующих ходить в храмы, несмотря на пандемию коронавируса.

До этого крымчанин заявил, что для борьбы с коронавирусом надо "купаться в бассейне с хлоркой" и "пить воду из-под крана".

Кроме того, Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.