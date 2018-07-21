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Усик в Москве "поиздевался" над россиянами: спортивные итоги 20 июля

3.1тЧитать новость на украинском

Усик в Москве "поиздевался" над россиянами, экс-футболист "Днепра" отказался от медали ЧМ-2018, а главный тренер сборной России сделал заявление о ЧМ-2018. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 20 июля.

Кроме того, в Алма-Аты был жестоко убит призер Олимпиады - 2014 в Сочи и раскрыта деталь проведения в Москве боя Усик – Гассиев. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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