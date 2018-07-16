Усик уволил тренера перед боем с Гассиевым

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что прекращает сотрудничество со своим тренером Сергеем Ватаманюком. Неожиданное заявление прозвучало за считанные дни до поединка с Муратом Гассиевым, который должен состояться 21 июля в Москве.

"Он не был моим тренером по-настоящему, просто помогал мне в некоторых вещах. Сейчас мы расстались, потому что то, что он давал мне, не помогало мне развиваться. Я не хочу работать с человеком просто потому, чтобы кто-то был. Он хороший парень, но хороший парень - это не профессия", - сказал Усик, сообщает WBSS.

C подготовкой к бою с Муратом Гассиевым Усику помогает его катмен Расс Анбер. Под руководством Анбера украинец уже проводил бой - с Майклом Хантером в США, сразу после того, как расстался с Али Баширом.

Отметим, что недавно с Ватаманюком прекратил работу также Денис Беринчик.

Бой Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик жестко ответил на обвинения россиян в трусости.