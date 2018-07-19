Усик устроил лютый троллинг на пресс-конференции с Гассиевым

Украинский боксер Александр Усик повеселил всех участников пресс-конференции перед боем с Муратом Гассиевым в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS). Наш соотечественник подколол одного из организаторов турнира Калле Заурленда, который призвал не сравнивать профессиональный бокс с аматорским.

"Конечно, эти виды спорта нельзя сравнивать, потому что, если вы не учились в школе, то вам нечего делать в университете. Ну, хотя бы девять классов должно быть. Или восемь, как раньше было. Но школа должна быть", – сказал Усик на реплику Зауерланда, чем вызвал смех у всех журналистов и самого немецкого промоутера.

Отметим, что Усик имеет впечатляющую любительскую карьеру. Александр становился чемпионом мира и Европы, а также выигрывал Олимпийские игры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России восхитились Александром Усиком, пожелав удачи украинском чемпиону в бою с Муратом Гассиевым.