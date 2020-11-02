Усик ушел от поражения в бою с Чисорой, – российский экс-чемпион

Украинцу Александру Усику (18-0, 13 КО) только благодаря своей скорости работы на ногах удалось избежать поражения в бою с Дереком Чисорой (32-10, 23 КО).

Такое мнение в интервью РИА Новости выразил бывший чемпион мира из России Денис Лебедев. Он отметил, что Усику еще предстоит много тренироваться, дабы сражаться с топ-супертяжами.

"Усик хорошо знает, зачем он пошел в хевивейт. Ему предстоит еще сделать очень много для того, чтобы подняться на вершину. Он уже всему миру показал, что же такое его величество бокс. В том числе и своей умелой работой ног. Я считаю, что во многом только за счет хорошей работы ног он ушел от поражения. Хотя при этом думаю, что разрыв в счете был побольше в его пользу, чем оказалось в итоговом результате", – сказал Лебедев.

Напомним, Александр Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик поставил ультиматум британскому чемпиону Энтони Джошуа после победы над Чисорой.