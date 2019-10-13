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13 октября • обновлено в 10:15
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Усик - Уизерспун: лучшие моменты боя

2.7т Читать материал на украинском

Украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе.

В главном поединке вечера бокса в Чикаго наш соотечественник легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию поединка Усик — Уизерспун.

32-летний уроженец Симферополя спокойно начал бой, не форсируя ситуацию и присматриваясь к оппоненту. Лишь начиная с 3-й трехминутки украинец стал постепенно вкладываться в удары, проверив голову оппонента мощными левыми боковыми.

Развязка наступила в 7-м раунде. Усик прижал соперника к канатам и стал его просто избивать. 38-летний Уизерспун не стал рисковать здоровьем и отказался выходить на 8-й.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям лучшие моменты этой встречи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, после поединка Александр прокомментировал свой успех, заявив что ему пришлось понервничать.

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Читайте все новости по теме "Усик – Уизерспун" на OBOZREVATEL.

Тема
Усик – Уизерспун
Персоны
Чазз Уизерспун Александр Усик
Место
США Чикаго
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