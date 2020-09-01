Усик требует боя с Джошуа

Украинец Александр Усик (17-0, 13КО) намерен после победы над Дереком Чисорой провести бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Об это заявил со-промоутер нашего соотечественника Александр Красюк. Он напомнил, что его клиент является обязательным претендентом на пояс, которым сейчас владеет Энтони Джошуа.

"Уже больше года Усик претендует на бой за титул WBO. Он позволил Джошуа провести защиту поясов против Кубрата Пулева с тем условием, что он будет драться с победителем. Это решение в силе. Наш план прост: победить Чисору, заставить Джошуа провести защиту пояса WBO или отказаться от него, а затем победить Энтони или другого чемпиона и стать чемпионом мира в хевивейте", – приводит слова Красюка Sky Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, в команде Энтони Джошуа допустили, что откажутся от чемпионского пояса WBO ради того, чтобы провести объединительный бой с Тайсоном Фьюри.

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