Усик - Такам: букмекеры резко изменили котировки на бой

Букмекерские конторы существенно изменили котировки на бой экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) против Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

Коэффициент на победу украинца практически не изменился и составляет 1,05 (было 1,15), тогда как котировки на триумф 38-летнего француза камерунского происхождения поднялись в два раза и теперь равны 10 (было 5,50). Ничья в поединке по-прежнему крайне маловероятна: коэффициент все также составляет 28.

Отметим, что изначально бой Усик – Такам должен был состояться 25 мая, но был отменен из-за травмы украинского экс-чемпиона мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Александр Усик предложил бой знаменитому российскому супертяжу.

Позже у россиянина подтвердили договоренность на бой, в то время как Александр Красюк опроверг подписание контракта на поединок.

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