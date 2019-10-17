Усик - Тайсон Фьюри: букмекеры опубликовали ставки на бой

Непобедимый украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) не считается фаворитом гипотетического поединка против британского супертяжа Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО).

Ставки на победу 31-летнего Цыганского Короля принимаются с коэффициентом 1,44. Ничья оценивается котировкой 20,00. А показатели на успех крымчанина достигают уровня 2,60.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фьюри унизительно отозвался о шансах украинца Александра Усика победить его в бою.

Отметим, что Усик будет считаться фаворитом поединка против мексиканца Энди Руиса, если тот выиграет реванш у британца Энтони Джошуа.

13 октября Александр победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

Перед боем украинские болельщики, пришедшие на Wintrust Arena поддержать своего боксера, вместе с солистом фантастически исполнили гимн нашей страны.

После поединка Александр прокомментировал свой успех, заявив что ему пришлось понервничать.

Позже были опубликованы лучшие моменты встречи Усик — Уизерспун и полная запись боя.

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