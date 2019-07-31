Усик столкнулся с "подставой" в хевивейте: спортивные итоги 30 июля

Украинскому экс-чемпиону Александру Усику устроили "подставу" в новом весе, а друг легендарного Михаэля Шумахера рассказал о состоянии гонщика.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 30 июля.

Кроме того, в матче "Бенфики" и "Милана" произошло историческое событие в мировом футболе. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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