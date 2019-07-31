Усик столкнулся с "подставой" в хевивейте: спортивные итоги 30 июля

Украинскому экс-чемпиону Александру Усику устроили "подставу" в новом весе, а друг легендарного Михаэля Шумахера рассказал о состоянии гонщика.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 30 июля.
Кроме того, в матче "Бенфики" и "Милана" произошло историческое событие в мировом футболе. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Не будет первым: Усика "подставили" в супертяжах
Состояние Шумахера значительно изменилось: раскрыты подробности
Футболист сборной Украины забил фантастический гол в первом же матче за новый клуб
Впервые в истории футбола: в матче "Бенфика" — "Милан" произошел уникальный случай
Третий после Кличко: стали известны доходы Ломаченко за карьеру
"Пришел кобель": сочные фото девушки Милевского, на которой он готов жениться
"Я выживу!" В сети всплыло трогательное обращение Вирастюка к украинцам
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.