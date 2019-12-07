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7 декабря • обновлено в 20:13
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Усик столкнулся с Чисорой перед боем Джошуа-Руис

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Непобедимый украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) прибыл в Саудовскую Аравию на бой-реванш Джошуа - Руис, где случайно столкнулся со своим потенциальным соперником - Дереком Чисорой.

Усик - Чисора

Усик - Чисора

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Перед стадионом в Эр-Рияде крымчанин успел перекинуться парой слов с британским боксером. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Дерека Чисору называют наиболее реальным претендентом на роль соперника Усика в следующем бою. В СМИ фигурировали две даты потенциального поединка украинца и британца – 8 февраля и 29 февраля 2020 года.

В тоже время следующим соперником экс-абсолютного чемпиона мира в крузервейте украинца Александра Усика в бою за пояс "временного" чемпиона WBO в супертяжелом весе может стать новозеландец Джозеф Паркер.

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Читайте все новости по теме "Джошуа – Руис: реванш" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Джошуа – Руис: реванш
Персоны
Александр Усик Дерек Чисора
Место
Саудовская Аравия Эр-Рияд
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