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Мухи, кал, г*вно и пчелы: обиженный Усик выдал новый стих

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Экс-абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил OBOZREVATEL за новость про реакцию фанатов на творчество крымчанина.

28 августа Усик представил новое стихотворение, которое вызвало бурное неодобрение у поклонников спортсмена. В интернете юзеры оставили много нелестных комментариев о боксере, которые и привел в своей новости OBOZREVATEL.

Предлагаем вашему вниманию текст ответа. Орфография и стилистические особенности оригинала сохранены.

"У Саши, чердак наглухо слетел, так расписал обозреватель. Мол зацепил не мало он людей, не добрыми своими он словами. Я говорю что думаю, а думаю я Слава Богу здраво. Не оскорбляю и не виню, что жизнь такая не какая. Среди гектаров роз, муха найдет кусочек кала. Ну а пчела среди говна отыщет ту розу, в которой есть чуть-чуть нектара", - написал боксер у себя в Instagram.

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Как сообщал OBOZREVATEL, камерунский супертяж Карлос Такам больше не рассматривается командой Александра Усика в качестве соперника на дебютный поединок в супертяжелом весе.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Персона
Александр Усик
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