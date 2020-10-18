Усик стихами прокомментировал поражение Ломаченко

Непобедимый украинский тяжеловес Александр Усик, комментируя поражение Василия Ломаченко от Теофимо Лопеса, у себя в Instagram разместил стихотворение Бориса Пастернака "Быть знаменитым некрасиво"

В комментариях пользователи поддержали крымчанина, пожелав его куму сил вернуться в бой.

Александр Усик подержал Василия Ломаченко Instagram Александра Усика

Как сообщал OBOZREVATEL, 12-раундовый поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе Ломаченко – Лопес состоялся на арене MGM Grand и завершился победой уроженца Гондураса по очкам 116:112, 119:109, 117:111.

Позже Ломаченко обратился к болельщикам. Также было опубликовано полное видео боя.

Кроме того, стало известно, сколько раундов выиграл украинец.

На пресс-конференции Василий отметил, что не согласен с решением судей.