Усик - Спонг: букмекеры опубликовали первые котировки на дебют украинца в супертяжах

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0-0, 12 KO) считается явным фаворитом поединка против непобедимого боксера Тайрона Спонга (13-0, 12 КО).

Боем с голландцем наш соотечественник дебютирует в супертяжелом дивизионе. Шоу состоится 12 октября в американском Чикаго.

Аналитики уже определили коэффициенты на каждого из соперников. Ставки на победу Усика предлагаются с котировкой 1,01. Показатели на успех Спонга достигают уровня 19. А ничья оценивается коэффициентом 34,00.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа Тайрон Спонг добыл впечатляющую победу на вечере бокса в Мексике, отправив соперника в кошмарный нокаут.

Недавно Спонг дал первый комментарий о предстоящей встрече с Усиком.

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