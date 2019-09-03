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3 сентября • обновлено в 23:54
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Усик - Спонг: букмекеры опубликовали первые котировки на дебют украинца в супертяжах

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Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0-0, 12 KO) считается явным фаворитом поединка против непобедимого боксера Тайрона Спонга (13-0, 12 КО).

Усик - Спонг: букмекеры опубликовали первые котировки на дебют украинца в супертяжах

Боем с голландцем наш соотечественник дебютирует в супертяжелом дивизионе. Шоу состоится 12 октября в американском Чикаго.

Аналитики уже определили коэффициенты на каждого из соперников. Ставки на победу Усика предлагаются с котировкой 1,01. Показатели на успех Спонга достигают уровня 19. А ничья оценивается коэффициентом 34,00.

Усик - Спонг: букмекеры опубликовали первые котировки на дебют украинца в супертяжах

Новости
"Взволнован": Усик сделал признание о предстоящем бое со Спонгом

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа Тайрон Спонг добыл впечатляющую победу на вечере бокса в Мексике, отправив соперника в кошмарный нокаут.

Недавно Спонг дал первый комментарий о предстоящей встрече с Усиком.

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Тема
Усик – Спонг
Персоны
Тайрон Спонг Александр Усик
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