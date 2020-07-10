Александр Усик объявил о создании собственной промоутерской компании Usyk 17 Promotion и анонсировал первый вечер бокса Big Boxing Night, который состоится 1 августа.

В нем примут участие известные украинские боксеры Владислав Сиренко, Петр Иванов, Виктор Выхрист, а также такие проспекты, как Игорь Шевадзуцкий, Станислав Кутин и другие. Арена, на которой пройдут поединки, находится в пригороде Киева.

Усик создал промоутерскую компанию и анонсировал первый вечер бокса Instagram usyk17.promotion

Напомним, что СМИ появилась информация о том, что Усик может принять решение не продлевать контракт с промоутерской компанией K2, который истекает через несколько месяцев, и сконцентрироваться на работе с промоушеном Matchroom Boxing британца Эдди Хирна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее промоутер Усика Александр Красюк рассказал о планах украинца на будущее.