"Мой любимый цвет": Усик сказал, с кем больше всего хочет провести бой

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) признался, что больше всего хочет провести бой против Деонтея Уайлдера.

Александр Усик

"Конечно, я хочу отбоксировать со всеми топами хэвивейта. Но больше всего – против Уайлдера. У него есть пояс зеленого цвета, а зеленый – мой любимый цвет", – сказал Усик в интервью iFL TV.

Отметим, что несколько дней назад Уайлдер заявил, что Усик точно не представляет для него никакой опасности и назвал крымчанина "слишком мелким".

Как сообщал OBOZREVATEL, за 5 дней до самого ожидаемого боя осени для Александра Усика и всей Украины Тайрон Спонг попался на допинге. .

Позже появилась информация, что новым соперником украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) в дебютном поединке в супертяжелом весе будет 38-летний боксер из США.

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