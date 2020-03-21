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21 марта • обновлено в 18:49
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Усик впервые сказал, кому проиграл свой первый бой

3.1т
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Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал, что свой первый поединок он проиграл.

"Свой первый бой я проиграл. Что о нем рассказывать? Я его проиграл. Евгений звали парня. Фамилию не помню. Зовут, наверное. Не помню фамилию, ребята. Но у меня, кстати, есть лежит дома где-то бумажечка. Я же каждый бой записывал", – сказал Усик в прямом эфире в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик призвал украинцев посещать храмы и причащаться из одной чаши, несмотря на риск заболеть коронавирусом. Александр Алиев, в свою очередь, заявил, что новости о многочисленных смертях от этой болезни в Италии являются фейком.

Ранее Александр заявил, что для борьбы с коронавирусом "купаться в бассейне с хлоркой" и "пить воду из-под крана".

Недавно Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Александр Усик
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Пузій Федір
Пузій Федір
Щось усік стає зовсім нецікавий.
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