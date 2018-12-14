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Усик сделал заявление о ''захвате'' лавры: спортивные итоги 13 декабря

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Абсолютный чемпион мира Александр Усик сделал неоднозначное заявление о религии в Украине, а киевское "Динамо" потерпело фиаско в заключительном матче 2018 года. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 13 декабря.

Кроме того, в команде Василия Ломаченко сделали резкое заявление в адрес критиков. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

''Встану на сторону монахов'': Усик сделал громкое заявление о захвате лавры

"Динамо" проиграло в последнем туре Лиги Европы

''Хэйтеры умирают'': у Ломаченко выступили с дерзким заявлением

''Мы видим'': Валуев отреагировал на слова Усика о захвате лавры

Грозит тюрьма: полиция устроила облаву на сборную РФ по биатлону

''Нельзя отказываться'': Ломаченко предложили космический гонорар

''Понтожеры'': Усик выразил недовольство украинцами

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Персоны
Александр УсикВасилий Ломаченко
Тег
ФК Динамо Киев
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