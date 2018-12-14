Усик сделал заявление о ''захвате'' лавры: спортивные итоги 13 декабря

Абсолютный чемпион мира Александр Усик сделал неоднозначное заявление о религии в Украине, а киевское "Динамо" потерпело фиаско в заключительном матче 2018 года. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 13 декабря.

Кроме того, в команде Василия Ломаченко сделали резкое заявление в адрес критиков. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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