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9 октября • обновлено в 18:29
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Усик сделал смелое заявление о чемпионском бое с Уайлдером

3.6т Читать материал на украинском

Украинcкий боксер Александр Усик заявил о желании провести бой с чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером.

"Я вызываю Деонтея Уайлдера. Я буду боксировать с ним в его родном городе. Он не выиграет ни одного раунда. Я – лучший супертяжеловес в мире", – цитирует слова Усика страница Boxing Hype в Instagram.

Напомним. что 12 октября в Чикаго состоится поединок Усика против американца Чазза Уизерспуна. Это дебютный бой Александра в супертяжелом дивизионе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Уайлдер дал жесткий комментарий относительно перспектив Усика в супертяжах.

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Персоны
Александр Усик Деонтей Уайлдер
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