Усик сделал признание, вспомнив о Москве: спортивные итоги 24 июля

Легендарный Владимир Кличко пришел в ярость от новости про избиение экс-невесты, а Александр Усик сделал откровенное признание в Англии.

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Кроме того, в сети появилось видео последних минут жизни российского боксера Максима Дадашева. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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