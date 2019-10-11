Усик разгромно проиграл взвешивание Уизерспуну

Украинец Александр Усик серьезно уступил в весе американцу Чаззу Уизерспуну на церемонии взвешивания перед боем 12 октября.

Дебютный бой нашего соотечественника состоится в Чикаго. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Уизерспун. Ориентировочное время начала – в 05:30 утра воскресенья, 13 октября, по киевскому времени.

Усик – Уизерспун K2 Promotions

Накануне схватки состоялась традиционная церемония взвешивания соперников. Усик разгромно проиграл своему оппоненту, показав на весах 97,5 килограмм. А вот Уизерспун затянул на 12 кг больше – его показатель составил 109,8 кг.

Усик – Уизерспун K2 Promotions

Усик – Уизерспун K2 Promotions

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Усика застукали в компании трех красоток, что вызвало подколки в адрес украинского боксера в сети. Кроме того, наш соотечественник мощно ответил критикам из-за перехода в супертяжелый вес.

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