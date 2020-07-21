Усик разгромил Гассиева в Москве и стал абсолютным чемпионом мира: как это было

Михаил Морозов Бокс 12:28, 21.07.2020 Обновлено: 12:38, 21.07.2020

21 июля 2018 года Александр Усик одержал разгромную победу над Муратом Гассиевым в Москве и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, победив в финале Всемирной боксерской суперсерии.

В поединке разыгрывались пояса WBC и WBO, которыми владел украинец, титулы Гассиева WBA Super и IBF и Кубок Мохаммеда Али. Преимущество в бою было на стороне Усика, который умело маневрировал, нанося большое количество ударов по сопернику. За весь поединок украинец выпустил 939 ударов, 252 из которых оказались точными.

После 12 раундов судьи единогласно отдали победу нашему соотечественнику (120-108, 119-109, 119-109).

После победы над Гассиевым Усик принял решение перейти в супертяжелый вес. Позже россиянин последовал его примеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России сделали громкое заявление касательно возможного реванша украинца и россиянина.

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