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Усик разгневал украинцев, восхитившись Сталиным: итоги спорта 31 марта

1.1т
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Легендарный Владимир Кличко жестко обратился к украинцам из-за карантина, а Александр Усик восхитился Сталиным и угодил в скандал.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 31 марта.

Кроме того, лидер сборной Украины Руслан Малиновский назвал идиотами тех, кто считает коронавирус несерьезной проблемой. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Руслан Малиновский Дмитрий Губерниев Владимир Кличко Александр Усик
Теги
ФК Аталанта Сборная Украины по футболу
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