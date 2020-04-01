Усик разгневал украинцев, восхитившись Сталиным: итоги спорта 31 марта

Легендарный Владимир Кличко жестко обратился к украинцам из-за карантина, а Александр Усик восхитился Сталиным и угодил в скандал.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 31 марта.
Кроме того, лидер сборной Украины Руслан Малиновский назвал идиотами тех, кто считает коронавирус несерьезной проблемой. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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