Усик рассказал, почему у него испортились отношения с промоутером

Украинский боксер Александр Усик признался, что в последнее время у него испортились отношения с Александром Красюком, который представляет компанию K2 Promotions.

В интервью на YouTube-канале USYK17 наш соотечественник вспомнил проблемные ситуации со слишком тонкими перчатками Дерека Чисоры, в которых практически не было поролона, и маленьким размером ринга. По словам Александра, ему нужны люди, которые будут за него "воевать" и бороться, а не пытаться кому-то понравиться.

"Испортились, потому что все эти ситуации с перчатками, с рингом и все остальное, когда человек должен за тебя воевать, а не пытаться понравиться всем, в первую очередь той стороне. Из-за этого у меня такой шаг назад. Вот мои ребята, моя команда, они стартуют до конца и не всем нравятся. Мне некоторые говорят: "Блин, они какие-то не такие". Потому что они в мою пользу играют, хотят сделать лучше. Им без разницы, что там вокруг у кого, они на моей стороне. И для кого-то они плохие, а мне очень кайфово, когда на них жалуются", – рассказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр объяснил, почему хочет уйти от украинской промоутерской компании.