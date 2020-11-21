Усик рассказал об "играх" с женой после долгого отсутствия на сборах. Видео

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) смущенно признался, что после длительного отсутствия "играет" с женой во "взрослые игры".

На вопрос Владимира Кобелькова об этом, Усик сперва замялся, выдав "Ух ты".

"После длительного лагеря мы вдвоем находимся. После того, как я приезжаю, на протяжении двух-трех недель, жена меня сопровождает куда бы я не ехал. Говорит "Я соскучилась. Можно с тобой поеду?" – "Вообще замечательно". А вообще с Катериной мы играем во взрослые игры", – с усмешкой отметил боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр 31 октября в своем втором бою в супертяжах по очкам победил Дерека Чисору. После боя британец заявил, что Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри "съедят" украинца.