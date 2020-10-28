Усик впервые рассказал о состоянии Ломаченко после поражения от Лопеса

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал, что его кум Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) после поражения Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) чувствует себя хорошо.

Усик признался, что насчет поединка он с ним не разговаривал.

"Мне не нужно разговаривать с ним по поводу боя. Я просто хотел увидеть его глаза и услышать, как он себя чувствует. Чувствует он себя замечательно. Я увидел, что внутреннее состояние, по крайней мере, то что я увидел, сдержанное, нормальное", – сказал Усик в интервью iFL TV

По мнению Усика, Теофимо чуть-чуть судьи помогли.

"Но неважно. Мы знаем, что проблемы были в Василия – и в лагере, и с плечом. Так что все нормально. Поменяем амуницию, залижем раны и вернемся", – подытожил крымчанин.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Ломаченко – Лопес сенсационно завершился поражением украинца.

31 октября Усик проведет свой бой против Дерека Чисоры. Уже был опубликован список каналов, которые покажут встречу.