Усик рассказал о смерти отца

Чемпион мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) вспомнил о самом трагическом эпизоде в своей жизни.

"Я приехал после Олимпиады-2012 14 сентября, а 16-го числа мама мне позвонила, что отца нет. Я был в Одессе и мы вместе с моим кумом Василием Ломаченко приехали на похороны. Мне очень не хватает его, потому что он составлял большую часть моей жизни. Он был очень строг и я считаю, что это очень повлияло на мое развитие", - рассказал Усик в интервью Максі-ТВ.

Александр Анатольевич и Надежда Петровна Усики

Боксер признался, что отец часто приходил ему во сне.

"Больше всего расстроило то, что он не исповедался. Он мне около года снился. Перед каждым боем, за день до боя. Я пришел к батюшке - "Я не хочу, чтобы он снился". Батюшка ответил: "Помолись, попроси его. Значит, он чего-то ждет". Когда болел, он плохо выглядел, хотя физически всегда был сильным и он мне именно таким и приснился - сильным, с довольным лицом, с улыбкой. Он ничего не говорил, но всегда улыбался. Меня очень радовало, что я увидел его здоровым во сне", - подытожил Александр.

1990 год

Ранее Усик заявил, что украинцам нужно научиться прощать друг друга, а также перестать обвинять в своих неудачах других.

Напомним, что свой следующий бой крымчанин проведет 25 мая против камерунца Карлоса Такама.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!