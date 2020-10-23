Усик рассказал, кого из братьев Кличко смог бы побить

Украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал, как реагирует на сравнения с легендарными соотечественниками Владимиром и Виталием Кличко.

Он отметил их вклад в повышение узнаваемости Украины во всем мире и признался, что ему приятно продолжать их дело. Александр также в шутливой форме заявил, что смог бы победить обоих братьев на ринге.

"Нет. Никак не раздражает. Эти ребята очень сильно, капец как сильно нашу страну прославили за океаном. Братья Кличко, Шевченко – за счет спортсменов начали узнавать страну. А не за счет других. Мне симпатизирует то, что я, можно так сказать, эстафету от них перенял. Побил бы обоих. С двух рук нет. Мне кажется, по очереди они должны были бы выходить. Нет, пускай лучше вдвоем выходят, они бы мешали друг другу. Виталий, Владимир, простите", – цитирует Усика издание XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр рассказал о желании стать священником.