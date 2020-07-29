Усик рассказал, как удивился из-за украинского языка

Михаил Морозов Бокс 12:00, 29.07.2020

Александр Усик рассказал, как читал со своим сыном книгу на украинском языке и удивился, когда испытал с этим определенные трудности.

"Мы с супругой начали целенаправленно закупать детскую литературу. Тем более, сын Кирилл в первом классе, сложненько ему дается чтение. Мы с ним читаем на украинском языке. Я знаю украинский язык, разговариваю на нем, но когда начал читать, удивился. Думаю: "Ого". Практики нет постоянной, поэтому первые пару дней чуть-чуть сложненько было. Сейчас все нормально", – заявил Усик в интервью на YouTube-канале Usyk17.

Напомним, что ранее Александр показал свою тренировку перед боем с Дереком Чисорой и удивил подписчиков фразой на украинском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик станцевал в трусах и футболке с надписью "Симферополь" и нарвался на комментарий певицы Оли Поляковой.

Комментировать
Спорт Бокс

Смотрите также

Под зданием консульства России в Харькове устроили протест. Фото

"Пьяный штурм" или избиение? На Донбассе разгорелся скандал из-за конфликта волонтера с "азовцами". Эксклюзив

Кравчук может возглавить украинскую делегацию в ТКГ, – Зеленский

В Кропивницком нашли повешенным 33-летнего капитана ВСУ: эксклюзивные детали

Следующим будет Путин? - Нацсовет призвали отреагировать на выступление Кирилла в эфире укрТВ