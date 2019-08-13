Усик рассказал, как Джошуа победить Руиса

Непобедимый украинский тяжеловес Александр Усик (16-0, 12 КО) назвал рецепт победы британца Энтони Джошуа в бою-реванше с Энди Руисом.

Джошуа - Руис Express

"Иногда в боксе это случается. Иногда вы побеждаете, а иногда проигрываете. В этом нет ничего страшного, вам нужно исправить ошибки, которые вы допустили в первом бою. Джошуа нужно вернуться на ринг и просто перебоксировать Руиса-младшего. Он не должен сражаться или бороться. Ключевым словом является перебоксировать", - цитирует Усика британское издание Express.

Как сообщал OBOZREVATEL, второй бой между супертяжеловесами американцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа, намеченный на 7 декабря может сорваться

Напомним, что 2 июня 29-летний Энди Руис-младший сенсационно нокаутировал британца Энтони Джошуа (22-1, 21 КО), став новым чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. 5 июня команда Джошуа активировала опцию о матче-реванше с мексиканцем.

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