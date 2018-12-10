Усик назвал причину успеха украинских боксеров

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик лаконично ответил на вопрос журналистов: "Что сделало украинцев лучшими бойцами в мире?".

"Нам Бог помогает ... и Папаченко", - с улыбкой ответил Александр Усик, имея в виду Анатолия Ломаченко - отца Василия Ломаченко.

Анатолий Ломаченко (второй справа)

Напомним, Александр Усик победил Мурата Гассиева в московском финале WBSS единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, объединив пояса по версиям WBC, WBO, IBF и WBА и пояс журнала The Ring.

2 декабря Александр Гвоздик нокаутировал канадца Адониса Стивенсона и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) 8 декабря победил пуэрториканца Хосе Педрасу(25-2, 12 КО) и завоевал чемпионский пояс WBO.