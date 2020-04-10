Главная Новости
10 апреля • обновлено в 09:09
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Усик раскритиковал декоммунизацию и оправдал россиян: итоги спорта 9 апреля

376
Читать материал на украинском

Украинский боксер Александр Усик резко раскритиковал декоммунизацию в стране, а российский хоккеист Евгений Малкин рассказал о коронавирусе в США.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 9 апреля.

Кроме того, Александр Усик заявил о том, что россияне не виноваты в происходящем в Крыму и на Донбассе. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Те, кто хотят, пусть повесятся": Усик резко высказался о декоммунизации в Украине

"Трупы складывают друг на друга": Малкин описал кошмар от коронавируса в США

Усик: "Россияне не виноваты, что наши цари чего-то не поделили"

Чемпионат Европы по баскетболу официально отменен из-за коронавируса

"Только кости не ломать": Онуфрий разрешил Усику бить украинских депутатов

"Динамо" уничтожило "ПСВ" и вышло в финал Кубка кубков: как это было

УЕФА может сократить количество хозяев Евро-2020

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Евро-2020
Персоны
Евгений Малкин Александр Усик
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1892.

    Вылечились: 45. Умерли: 57.

  • В мире заболели более 1,59 миллиона человек, погибли – более 95 тысяч.

  • Аваков предположил, что Украина начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно к лету.

  • В Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях рассматривают возможность введения комендантского часа. В Черновицкой области на ближайшие выходные ввели особый режим.

  • Врач подметила оптимистичную деталь в борьбе с коронавирусом и заявила о позитивной тенденции.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
FURIA
VS
MIBR
Тотал больше 2,5 карт
2,00 Сделать ставку
Gen.G
VS
Cloud9
Победа Cloud9
2,15 Сделать ставку
MAD Lions
VS
FunPlus Phoenix
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
SMASH
VS
Nordavind
Победа Nordavind
1.60 Сделать ставку
FaZe
VS
OG
Победа OG с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
Astralis
VS
mousesports
Победа Astralis
1.65 Сделать ставку
NaVi
VS
fnatic
Победа fnatic
2,01 Сделать ставку
Syman
VS
Heretics
Тотал больше 2,5 карт
1.98 Сделать ставку
SKADE
VS
Endpoint
Тотал больше 2,5 карт
1.89 Сделать ставку
Минск
VS
БАТЭ
Тотал больше 2.5
1.95 Сделать ставку