Усик раскритиковал декоммунизацию и оправдал россиян: итоги спорта 9 апреля

Украинский боксер Александр Усик резко раскритиковал декоммунизацию в стране, а российский хоккеист Евгений Малкин рассказал о коронавирусе в США.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 9 апреля.

Кроме того, Александр Усик заявил о том, что россияне не виноваты в происходящем в Крыму и на Донбассе. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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