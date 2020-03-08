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8 марта • обновлено в 19:02
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Усик проведет бой с Джошуа в декабре: названо единственное условие

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Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что Усик проведет бой с британцем в конце года если не получится организовать поединок за звание абсолютного чемпиона мира Джшоуа - Фьюри.

Джошуа - Усик

Джошуа - Усик

focus.ua

"Усик претендент на бой с Джошуа, но сначала ему нужно победить Чисору. Если Энтони не подерется с Фьюри или Уайлдером, то в случае победы над Пулевым в декабре он подерется с победителем боя Усик – Чисора. Бой Усик и Чисоры – не бой за место официального претендента, но когда ты побеждаешь первого номера, то обычно перенимаешь этот статус", – сказал Хирн в интервью Boxingnews24.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа может отказаться от чемпионского боя против Усика ради поединка против победителя матча-реванша между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

Энтони Джошуа окончательно определился с датой и местом боя за титул IBF против Кубрата Пулева.

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Читайте все новости по теме "Усик - Джошуа" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Усик - Джошуа
Персоны
Александр Усик Энтони Джошуа
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Петренко Мордехай
Петренко Мордехай
Держу кулаки за Джошуа. Надеюсь, он наваляет этому ватному пи дару и отправит в "Родную Говень" на долгую реабилитацию.
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