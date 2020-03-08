Усик проведет бой с Джошуа в декабре: названо единственное условие

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что Усик проведет бой с британцем в конце года если не получится организовать поединок за звание абсолютного чемпиона мира Джшоуа - Фьюри.

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"Усик претендент на бой с Джошуа, но сначала ему нужно победить Чисору. Если Энтони не подерется с Фьюри или Уайлдером, то в случае победы над Пулевым в декабре он подерется с победителем боя Усик – Чисора. Бой Усик и Чисоры – не бой за место официального претендента, но когда ты побеждаешь первого номера, то обычно перенимаешь этот статус", – сказал Хирн в интервью Boxingnews24.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа может отказаться от чемпионского боя против Усика ради поединка против победителя матча-реванша между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

Энтони Джошуа окончательно определился с датой и местом боя за титул IBF против Кубрата Пулева.

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