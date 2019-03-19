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Усик против россиянина: WBA поставила украинцу жесткие условия

3.1тЧитать материал на украинском

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика провести обязательную защиту против россиянина Дениса Лебедева.

Организация уже назначила торги за бой на 28 марта в своем офисе в Панама-Сити. Минимальная сумма сделки составит 400 000 долларов. Распределение гонораров состоится таким образом, что Усик получит 75 % доходов, а Лебедев – 25%, сообщает ESPN.

Александр Усик

Александр Усик

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Однако вероятность этого поединка крайне мала, так как украинский боксер набирает массу, чтобы перейти в супертяжелый вес. Команда нашего спортсмена уже вступила в переговоры с российским супертяжем Александром Поветкиным, чтобы организовать их очную встречу на ринге.

Если поединок Усика и Лебедева все же не состоится, украинский боксер рискует потерять чемпионский пояс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что менеджер российского боксера Дениса Лебедева Вадим Корнилов заявил, что его команда ждет решения Всемирной боксерской ассоциации по поводу несостоявшегося боя его подопечного против Александра Усика.

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Персоны
Александр УсикДенис Лебедев
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Livesey David
Livesey David
Бессмысленный бой, Усик на пике формы, а Лебедев год не боксировал.
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Юг Руси
Юг Руси
Обоз рался Ку ку сик? или где?
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