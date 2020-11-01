Усик прокомментировал победу над Чисорой и рассказал о своих планах

Непобедимый Александр Усик (18-0, 13 КО) остался недоволен качеством своего бокса в бою с британцем Дереком Чисорой (32-10, 23 КО)

По словам крымчанина он предполагал, что этот поединок будет очень непростым.

"Чисора – большой, сильный парень. Отличный бокс, я люблю это. Я ожидал такой поединок, мы даже настраивались на еще более тяжелый бой. Ответил ли этот бой на вопросы о моей состоятельности в супертяжах? Я не знаю. Это вопрос к фанатам и экспертам. Какую оценку поставил бы себе? 3 из 10", – заявил Александр.

Усик признался, что в его ближайшие планы входить поехать домой и провести максимум времени с семьей,

"А дальше тренироваться. Я не боксировал целый год, не имел боксерской практики", – эмоционально отметил Усик.

На вопрос о том, не поменялись ли его планы стать чемпионом мира в супертяжелом весе, Усик ответил однозначно: "Не просто чемпионом – абсолютным чемпионом мира".

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Усик – Чисора завершилась победой нашего соотечественника по очкам.