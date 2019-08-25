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Усик прокомментировал бой Ковалев - Ярд

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Непобедимый украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) оценил бой чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева против британца Энтони Ярда.

"Серега Ковалев красава. 8-й раунд очень опасный был, но он проявил мужской свой характер, выстоял, вытерпел и повернул бой в свое русло. Серега - молодец! Серегу, поздравляю!", - сказал крымчанин во время прямого эфира у себя в Instagram.

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Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Ковалев - Ярд прошла 24 августа на Traktor Arena в Челябинске и завершилась в 11-м раунде жестким нокаутом от россиянина.

Позже Ярд был госпитализирован в одну из больниц Челябинска. Спустя некоторое время стало известно его состояние здоровья.

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Персоны
боксер Сергей Ковалев Энтони Ярд Александр Усик
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