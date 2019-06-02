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Усик прокомментировал бой Джошуа, назвав причину поражения британца

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Чемпион мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) дал небольшое интервью по итогам сенсационного исхода поединка Джошуа - Руис.

"Бой Джошуа - Руис - это было невероятно. Почему британец проиграл? Так бывает, это бокс. В реванше он разберется с Руисом за три раунда. А к этому бою Энтони не был готов ментально. Скорее всего просто не настроился. Сначала он должен был драться с Миллером, потом соперником стал Руис. Может это сыграло роль", - заявил украинец.

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Руис, избив Джошуа, подставил Усика

Как сообщал OBOZREVATEL, новый чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руис-младший (33-1, 22 КО) признался, что ранний нокдаун помог ему победить Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

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Персоны
Александр УсикЭнди Руис-младшийЭнтони Джошуа
Место
СШАНью-Йорк
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