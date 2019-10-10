Усик произвел фурор в США – опубликовано видео

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик провел открытую тренировку накануне поединка с Чаззом Уизерспуном, который состоится 12 октября в Чикаго.

Александр Усик в Чикаго k2 promotions

Открытую тренировку украинского боксера в центре Чикаго посетило несколько сотен восторженных болельщиков. На ней Усик ловко жонглировал мячами, делал упражнения на реакцию и дрался с тенью. После завершения тренировки он раздал всем желающим автографы и сделал несколько совместных фото.

К вашему вниманию видео с тренировкой Усика:

Как сообщал OBOZREVATEL, дебютировать в супертяжелом весе Усик должен был в бою против Тайрона Спонга, но голландец за несколько дней до боя провалил допинг-тест.

Последним поединком украинца остается встреча с Тони Беллью, которая завершилась победой Усика в 8-м раунде и успешной защитой всех чемпионских титулов в первом тяжелом весе. Позже Александра лишили поясов из-за смены весовой категории.

Бой Усик - Уизерспун состоится на Wintrust Arena в Чикаго в ночь с 12-го на 13 октября по киевскому времени.

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