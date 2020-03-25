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25 марта • обновлено в 23:42
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Усик призвал украинцев "не забивать голову" коронавирусом

1.4т
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Непобедимый украинский боксер Александр Усик уверен, что украинцы излишне много уделяют внимание эпидемии коронавируса в стране.

Александр Усик

Александр Усик

"Лично мое мнение - слишком много паники вокруг этого всего. Паника порождает панику, вот сейчас был гость, он прорекламировал свой канал - заходите, получайте информацию. Так вот, не заходите и не получайте информацию. Выезжайте в лес и дышите свежим воздухом. Вирус боится кислорода в крови, он боится воды, протирайте комнату влажной тряпкой, проветривайте. Дышите и радуйтесь. Мы голову забиваем лишним. Я не исключаю, что это есть, но зачем об этом так часто говорить? Почему мы молчим о СПИДе, туберкулезе, авариях, почему мы об этом не говорим?" - заявил боксер в эфире телеканала NEWSONE.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером в среду, 25 марта, министр здравоохранения Илья Емец заявил, что коронавирус в Украине набирает скорость, поэтому число инфицированных и умерших будет увеличиваться.

Ранее Александр Усик призвал украинцев посещать храмы и причащаться из одной чаши, несмотря на риск заболеть коронавирусом.

До этого Усик заявил, что для борьбы с коронавирусом надо "купаться в бассейне с хлоркой" и "пить воду из-под крана".

Недавно Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Усик
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Червоний Данило
Червоний Данило
этого yeпaнa уже пoxоду поразил коронавирус, прямо в мозг его и высушил! поэтому голову забивать усику уже незачем.
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Гоша Злой
Гоша Злой
а где географически находится этот ( как он сам думает) гражданин мира? от этого и будем вести отсчет его трепу.
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