Непобедимый украинский боксер Александр Усик уверен, что украинцы излишне много уделяют внимание эпидемии коронавируса в стране.

Александр Усик

"Лично мое мнение - слишком много паники вокруг этого всего. Паника порождает панику, вот сейчас был гость, он прорекламировал свой канал - заходите, получайте информацию. Так вот, не заходите и не получайте информацию. Выезжайте в лес и дышите свежим воздухом. Вирус боится кислорода в крови, он боится воды, протирайте комнату влажной тряпкой, проветривайте. Дышите и радуйтесь. Мы голову забиваем лишним. Я не исключаю, что это есть, но зачем об этом так часто говорить? Почему мы молчим о СПИДе, туберкулезе, авариях, почему мы об этом не говорим?" - заявил боксер в эфире телеканала NEWSONE.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером в среду, 25 марта, министр здравоохранения Илья Емец заявил, что коронавирус в Украине набирает скорость, поэтому число инфицированных и умерших будет увеличиваться.

Ранее Александр Усик призвал украинцев посещать храмы и причащаться из одной чаши, несмотря на риск заболеть коронавирусом.

До этого Усик заявил, что для борьбы с коронавирусом надо "купаться в бассейне с хлоркой" и "пить воду из-под крана".

Недавно Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.

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