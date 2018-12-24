МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Усик получил невероятное признание в США

1.3тЧитать материал на украинском

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) назван лучшим боксером 2018 года по версии американского портала Yahoo. В голосовании он обошел знаменитого японского боксера Наойя Инуэ.

Кроме украинца на звание лучшего в этом году претендовали Василий Ломаченко, Реджис Прогрейс, Хосе Карлос Рамирес, Сауль Альварес, Кларисса Шилдс, Эррол Спенс, Теренс Кроуфорд и Майки Гарсия.

"Каким бы великим Иноуэ не был, то что он сделал, не может сравниться с достижениями Усика в 2018-м. 31-летний крымчанин открыл год чемпионом WBO в тяжелом весе, а закончил с четырьмя поясами, побив Майриса Бридиса и Мурата Гассиева, а затем остановив Тони Белью. Усик - блестящий боксер, и хотя он не считается панчером, он, без сомнения, настоящая звезда", - говорится на сайте Yahoo.

Усик признан Yahoo лучшим боксером 2018 года

скриншот сайта Yahoo

Новости
''Ужасно скользкий'': в США назвали серьезные преимущества Усика в бою с Джошуа

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик 27 января защитил титул чемпиона мира по версии WBO, победив в Латвии Майриса Бриедиса.

Усик - Бриедис

Усик - Бриедис

HBO

21 июля в финале Всемирной боксерской суперсерии Александр, разбив Мурата Гассиева, защитил титул чемпиона мира по версиям WBO и WBC, добыв титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA. Так же он завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии The Ring и кубок Мохаммеда Али.

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

10 ноября на арене в Манчестере Усик выиграл бой у Тони Белью, защитив все свои титулы.

Усик - Белью

Усик - Белью

Ранее американский спортивный телеканал ESPN признал симферопольца лучшим в 2018 году.

Персона
Александр Усик
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
1
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
ватний ресурс визнав кримську вату підараса, бажаю чмусику в новому році отримати в рило!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Молодец Крымчанин
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги