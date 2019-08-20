Усик признал проблемы с дебютом в хевивейте: спортивные итоги 19 августа

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик рассказал о трудностях с дебютом в хевивейте, а президент "Динамо" Игорь Суркис поставил жесткие условия новому тренерскому штабу.

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Кроме того, украинский чемпион Александр Гвоздик высказался об Украине. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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