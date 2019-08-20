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Усик признал проблемы с дебютом в хевивейте: спортивные итоги 19 августа

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Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик рассказал о трудностях с дебютом в хевивейте, а президент "Динамо" Игорь Суркис поставил жесткие условия новому тренерскому штабу.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 19 августа.

Кроме того, украинский чемпион Александр Гвоздик высказался об Украине. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Персоны
Александр Гвоздик Игорь Суркис Алексей Михайличенко Александр Усик
Тег
ФК Динамо Киев
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