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14 декабря • обновлено в 16:28
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Усик пришел на "Лигу смеха" и "отгреб по полной"

2.1т
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Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик посетил запись телевизионного шоу "Лига cмеха", выходящего на канале "1+1".

"Непобежденный чемпион мира, гордость Украины - Александр Усик. В "Лиге cмеха" замечен не был, поэтому сегодня традиционно отгребет по полной. Но может ответить", - говорилось в приветствии турнира, кадры с которого у себя в Instagram-сторис разместил боксер.

После записи крымчанин поделился впечатлениями от шоу.

"Лига смеха", всем спасибо. Было смешно. Отвечаю", - подписал Александр свое серьезное фото.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Эдди Хирна свой следующий бой Усик проведет весной следующего года против британца Дерека Чисоры. После этого поединка украинский боксер сразится с победителем пары Энтони Джошуа – Кубрат Пулев.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Александр Усик
Тег
Лига смеха
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