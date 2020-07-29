Усик принял участие в съемках клипа знаменитого рэпера

Александр Усик принял участие в съемках нового клипа рэпера Сереги.

В Instagram киевского барбера Юрия Чернецкого появилась фотография, на которой рядом с ним стоят знаменитый артист и украинский боксер с поясом WBC и разноцветных кроссовках.

Серега, Александр Усик и Юрий Чернецкий Instagram Юрия Чернецкого

Еще одним доказательством пребывания Усика на съемочной площадке стало видео, опубликованное в сторис популярного пользователя Tik-Tok из команды Top Team House Александра Волошина.

Отметим, что ранее боксер озвучивал троещинского бандита в мультфильме "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила". Его дебют в кино состоялся в 2017 году, когда он сыграл эпизодическую роль в фильме "Правило боя".

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик станцевал в трусах и футболке с надписью "Симферополь" и нарвался на комментарий певицы Оли Поляковой.