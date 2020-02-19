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19 февраля • обновлено в 18:43
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Усик прилетел в Симферополь и показал чей Крым

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Непобедимый экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) во время вынужденного перерыва в подготовке к бою с Чисорой, отправился на родину в Симферополь.

У себя в Instagram знаменитый боксер выложил короткое видео, на котором запечатлен едущим по улицам крымской столицы. В углу ролика красуется надпись на английском: "Симферополь. Украина".

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Отметим, что 14 февраля Усик опроверг информацию о своей травме, заявив, что дата боя против британца сдвинулась из-за того, что ему необходимо пройти "большое техобслуживание".

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы Усика над британцем Тони Белью на страницах крымских пабликов в сети разгорелся спор касательно родины спортсмена. Сторонники оккупации Россией Крыма стали писать, что он не украинец, а именно крымчанин.

При этом они указывали на позицию Усика, который уходит от прямого ответа о том, признает ли он полуостров украинским или российским, отвечая, что "Крым - это Крым" и он принадлежит Богу.

В январе прошлого года Усик вышел из себя после вопроса о Крыме, "наехав" на журналистов за "такие собачьи вопросы".

В ноябре 2018-го Александр дал откровенное интервью, в котором вновь ответил на наболевший вопрос "Чей Крым?".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Александр Усик
Место
Украина Симферополь
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Комментарии
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
А чё Зеленский так не проедет?
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0
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Гоша Злой
Гоша Злой
а границу где пересек?
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0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Путин недавно приезжал и реально показал чей Крым)
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