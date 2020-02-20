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20 февраля • обновлено в 09:47
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Усик приехал в Крым и показал, чей полуостров: спортивные итоги 19 февраля

2.5т
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Украинский боксер Александр Усик посетил Крым, а в Лиге чемпионов сыграли очередные матчи 1/8 финала.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 19 февраля.

Кроме того, в сети показали самых красивых спортсменок СССР. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Лига чемпионов
Персоны
Дарья Белодед Рамзан Кадыров Александр Емельяненко Александр Усик
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, теперь вы отепетесь от Усика, или продолжите свои собачьи вопросы задавать?
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