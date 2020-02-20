Усик приехал в Крым и показал, чей полуостров: спортивные итоги 19 февраля

Украинский боксер Александр Усик посетил Крым, а в Лиге чемпионов сыграли очередные матчи 1/8 финала.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 19 февраля.
Кроме того, в сети показали самых красивых спортсменок СССР. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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