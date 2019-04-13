Усик позвонил Ломаченко прямо в ринг - опубликовано видео

Чемпиону мира чемпион WBA и WBO в легком весе Василию Ломаченко (13-1, 10 КО) после победы над Энтони Кроллой (34-7-3, 13 КО) прямо в ринг позвонил его кум, Александр Усик.

Забавное видео со звонком от крымчанина у себя в Instagram-сторис опубликовал знаменитый французский актер Саид Тагмауи.

Бой Ломаченко - Кролла Instagram

Бой Ломаченко - Кролла Instagram

Бой Ломаченко - Кролла Instagram

Саид Тагмауи Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после боя Василий неожиданно пришел в раздевалку к британскому боксеру.

Спустя некоторое время появилась информация о том, что наш соотечественник получил перелом. Кроме того, были опубликованы видео лучших моментов битвы, а также полная запись боя.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Ломаченко. Позже баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк восхитился Васей, назвав его величайшим в истории.

Сам Ломаченко, комментируя бой с Кроллой, рассказал о "самой большой ошибке".

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