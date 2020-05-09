Усик поздравил Украину с Днем победы видео российского блогера

Экс-абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик опубликовал оригинальное поздравление с 9 мая.

У себя в Instagram крымчанин выложил видео со стихами известного российского блогера ABRECK.

Отметим, что ранее поздравление с Днем победы опубликовал Ломаченко. Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA разместил в Instagram стихотворение "Простите вы нас, ветераны!" российского поэта Артура Кенчешаова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Усика внесли в базу "Миротворец" за " участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страны-агрессора) и манипуляции общественно значимой информацией.

9 мая чемпион Украины по борьбе среди молодежи, а также бронзовый призер чемпионата Европы Богдан Грицай вызвал Усика на бой без правил.