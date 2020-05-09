Главная Новости
9 мая • обновлено в 23:06
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Усик поздравил Украину с Днем победы видео российского блогера

712
Читать материал на украинском

Экс-абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик опубликовал оригинальное поздравление с 9 мая.

У себя в Instagram крымчанин выложил видео со стихами известного российского блогера ABRECK.

Отметим, что ранее поздравление с Днем победы опубликовал Ломаченко. Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA разместил в Instagram стихотворение "Простите вы нас, ветераны!" российского поэта Артура Кенчешаова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Усика внесли в базу "Миротворец" за " участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страны-агрессора) и манипуляции общественно значимой информацией.

9 мая чемпион Украины по борьбе среди молодежи, а также бронзовый призер чемпионата Европы Богдан Грицай вызвал Усика на бой без правил.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Александр Усик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
12
6
Смешно
1
Интересно
2
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Hard Legion
VS
NaVi
Победа Hard Legion с форой в +6,5 раунда на первой карте
1.68 Сделать ставку
Envy
VS
100 Thieves
Победа Envy с форой в +1,5 карты
1.53 Сделать ставку
FURIA
VS
Team Liquid
Победа FURIA
2,15 Сделать ставку
Dignitas
VS
Complexity
Тотал больше 2,5 карт
1.95 Сделать ставку
Team Vitality
VS
Heretics
Победа Heretics
2,50 Сделать ставку
fnatic
VS
NiP
Тотал больше 2,5 карт
2,08 Сделать ставку
ENCE
VS
Astralis
Победа ENCE с форой в +1,5 карты
2,35 Сделать ставку
Unique
VS
Nemiga
Победа Nemiga с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Winstrike
VS
Team Spirit
Победа Team Spirit
1.55 Сделать ставку
forZe
VS
Gambit Youngsters
Победа forZe
1.55 Сделать ставку