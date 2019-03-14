Усик – Поветкин: команда россиянина попалась на лжи

Промоутер украинского чемпиона Александра Усика Эдди Хирн по-прежнему не исключает дебюта нашего боксера в супертяжелой весовой категории поединком против Александра Поветкина.

Не смотря на заявления команды "Русского Витязя" о том, что на данном этапе представитель РФ не намерен биться с Усиком, переговоры между сторонами активно ведутся.

"Сейчас происходит множество событий вокруг основных игроков на этом рынке. Будет ли Усик драться с Поветкиным? Мы примем решение в течении 48 часов", – приводит слова Хирна Sky Sports.

Напомним. Александр Усик должен дебютировать в новом для себя дивизионе 18 мая на вечере бокса в Чикаго.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боксер Майкл Хантер похвастался тем, что спутал все карты Александру Усику.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!