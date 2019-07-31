Усик поставил на место репортера за дерзкий вопрос

Непобедимый украинский тяжеловес Александр Усик (16-0, 12 КО) заставил английского корреспондента поменять свой вопрос о поединке Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом.

Между нашим боксером и журналистом произошел следующий диалог:

- Александр, какие шансы вы отдаете на победу Ломаченко в бою?

- (Усик, обращаясь к Красюку) - Он меня спрашивает какие шансы я даю? Почему он не спросил какие шансы у Люка Кэмпбелла?

- Как британец я задаю вопрос на свой манер. Хорошо я перефразирую. Какие шансы у Люка в бою против вашего друга?

- Я просто хочу посмотреть этот поединок, потому что наблюдать, как боксирует Василий Ломаченко это самое крутое, что можно наблюдать в боксе.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне журналисты посчитали, сколько Василий Ломаченко заработал за шесть лет профессиональной карьеры в боксе.

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